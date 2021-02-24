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الشركة الوطنية للإسكان تطلق مشروع "دانة البحر" بالخبر

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الشركة الوطنية للإسكان تطلق مشروع "دانة البحر" بالخبر الشركة الوطنية للإسكان تطلق مشروع "دانة البحر" بالخبر
"آفاق التعمير" للاستثمار والتطوير العقاري تنفذ البناء

الشركة الوطنية للإسكان تطلق مشروع

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) مشروع "دانة البحر" في محافظة الخبر، ضمن المشاريع للوحدات تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث ستتولى شركة آفاق التعمير للاستثمار والتطوير العقاري أعمال تنفيذ وبناء المشروع.

ويقع المشروع في حي العزيزية بالخبر بالقرب من جسر الملك فهد على مساحة 60.152 م2، ويحتوي على 81 وحدة سكنية من نوع فيلا، توفر أسلوب حياة عصرياً، ضمن خدمات متكاملة تلبي احتياجات الأسر المستفيدة من برنامج "سكني".

ويتميز المشروع بقربه من شاطئ الخليج العربي، ويتميز بتصاميمه المختلفة ضمن بيئة عصرية تضم أحياء سكنية نموذجية وفق أعلى المعايير، وبمساحات تبدأ من 282م2 للوحدة، فيما يضم المشروع عدداً من المساحات الخضراء ضمن بيئة مستوحاة من واقع ثقافة مجتمع الخبر وعراقة المدينة، ويمكن حجز وحدات المشروع من خلال زيارة مركز سكني الشامل بمحافظة الخبر، كما يمكن حجز الوحدات إلكترونياً عبر موقع وتطبيق "سكني" للهواتف.

يُذكر أن إطلاق مشروع "دانة الخبر" يأتي ضمن مستهدفات برنامج "سكني" لضخ المزيد من الوحدات السكنية تحت الإنشاء لهذا العام، كما يعكس الدور الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان (NHC) على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير المزيد من المشاريع المستقبلية عن طريق شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد وتقنيات البناء.الشركة الوطنية للإسكان مشروع دانة البحر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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