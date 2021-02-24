أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"البريكي": "بيتروس" دفع من حسابه لتسهيل انضمامه لـ"النصر"

Print
"البريكي": "بيتروس" دفع من حسابه لتسهيل انضمامه لـ"النصر" "البريكي": "بيتروس" دفع من حسابه لتسهيل انضمامه لـ"النصر"

كشف أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق لنادي النصر عن معلومة بشأن اللاعب البرازيلي "بيتروس" أثناء مفاوضات النادي لضمه.

وقال "البريكي" في تغريدة: "هل تعلم.. كان الاختلاف بين عرض النصر وطلب ساوباولو 500 ألف دولار، وأثناء التفاوض عرض النجم الكبير "بيتروس" دفع المبلغ من حسابه؛ لإتمام الصفقة، وبالنهاية رضخ النادي البرازيلي وخفض المبلغ".

وقاد "بيتروس" فريقه لهزيمة "الهلال" مساء أمس في الديربي في مباراة الجولة رقم 20 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة هدف دون رد.

وأثار اللاعب الكثير من الجدل أثناء المباراة، حيث نجح في استفزاز لاعبي "الهلال"، وخروجهم عن تركيزهم في المباراة.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" تدوينة قال فيها: إن ملعب مرسول بارك بات اسمه الجديد مرسول بيتروس، في إشارة لما فعله في مباراة أمس.نادي النصر اللاعب البرازيلي بيتروس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث

الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية