"الوزراء" يستعرض تقرير وزيرة الصحة عن جهود مواجهة "كورونا"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرًا حول آخر المستجدات والجهود المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، وما آلت إليه أعداد المصابين والمتعافين حتى الآن، موضحةً معدلات الإصابة بالفيروس على مستوى المحافظات، ونسب الإشغال الخاصة بالأسرَّة الداخلية، والرعاية، وأجهزة التنفس الصناعي.

وتناولت وزيرة الصحة أثر الرسائل الإعلامية والتثقيف الصحي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، منوهةً بالدراسات المتعلقة بمعدلات المخاوف النفسية من الوباء وتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيرةً إلى ما تم اتخاذه من إجراءات استباقية من قِبل الوزارة للمحافظة على الصحة النفسية؛ ومنها إطلاق العديد من الحملات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة النفسية للمواطنين أثناء الجائحة أو أثناء العزل المنزلي تحت العديد من الشعارات.

ونوهت زايد بدراسة نُشرت حول موقف توعية المصريين، موضحةً أنها شملت إجراء مسح حول معرفة وتصورات وموقف الجمهور المصري تجاه فيروس كورونا، وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد أنه يوجد لدى المصريين معرفة جيدة عن فيروس كورونا، مسجلةً مؤشرًا إيجابيًّا تجاه استخدام التدابير الوقائية؛ وهو أمر مهم للحد من انتشار المرض، كما أشارت الدراسة إلى أنه تم اكتساب هذه المعرفة بشكل أساسي من خلال عدد من المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأشارت وزيرة الصحة إلى المستجدات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، موضحة أنه يوجد فريق طبي، مدرب على متابعة الممارسات السريرية السليمة؛ لمتابعة الحاصلين على اللقاح من المتطوعين، وأيضًا متابعة الحاصلين على اللقاح من قِبل الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية باختلاف الجهات التابعة لها.

وأوضحت زايد أنه في ما يتعلق بتوزيع اللقاح داخل الجمهورية، فقد تم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية في المستشفيات التابعة للوزارة، وكذا التابعة لوزارة التعليم العالي، ومستشفيات القوات المسلحة، والشرطة، مشيرةً إلى أنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، من خلال 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، كما ستتم إتاحة التسجيل لحاملي جوازات السفر من الأجانب، وحاملي وثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة أنه تم صباح أمس الثلاثاء استقبال ٣٠٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية بمطار القاهرة الدولي، كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى الجهود المتواصلة من قِبل الوزارة لتطوير منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى كورونا في العزل المنزلي، حيث تم إطلاق تطبيق يتم من خلاله متابعة حالات العزل المنزلي عن طريق رسائل نصية، بما يسهم في تسهيل التواصل معهم، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وكذا التواصل عن طريق طلب خدمات الطوارئ، والموقع إلكتروني لاستقبال البلاغات الطارئة للعزل المنزلي.

وتطرقت وزيرة الصحة إلى الإجراءات والتدابير الصحية الخاصة بانعقاد بطولة كأس العالم للرماية في مصر خلال الفترة من 22 فبراير إلى 5 مارس 2021، حيث أشارت إلى أنه تم توجيه فريق من اللجنة الطبية بوزارة الصحة للمرور على مختلف أماكن فعاليات البطولة بالاشتراك مع ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة؛ للوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي من شأنها تفعيل نظام الفقاعة الطبية.