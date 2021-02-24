خطوة مهمة.. "سياحة النواب" تشيد بموافقة "التعليم" على اقتراح تدريس مادة "أخلاقيات السياحة"

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بموافقة وزارة التربية والتعليم، ووزارة السياحة والآثار، على اقتراح لجنة السياحة والطيران بالنواب، بشأن إدراج مادة "أخلاقيات السياحة" ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسي، وتفعيل مسابقة "سفير السياحة".

وأضافت علي أن ذلك يأتي في إطار تربية النشء الصاعد وتعريفه بالمعالم السياحية والأثرية في مصر، وإنماء الوعي بالسلوكيات الواجب اتباعها في المناطق السياحية والأثرية، والتعامل مع السائحين بالشكل اللائق.

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب، خلال بيان لها اليوم الأربعاء، أن ترسيخ مبادئ الوعي السياحي ونشر أخلاقيات السياحة بين كل شرائح المجتمع المصري وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة؛ خصوصًا بين الأجيال القادمة خطوة مهمة للغاية من جانب وزارتَي التربية والتعليم ووزارة السياحة والآثار؛ لخلق أجيال وكوادر تستطيع أن تعمل في مجال السياحة ولديها الفهم والاستيعاب الجيد لأصول مهنة السياحة وفن معاملة السائحين، وهو ما يسهم في خلق أجيال مصرية واعية بأهمية قطاع السياحة ودوره في نهضة الاقتصاد المصري، لتكون قادرة على تحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري محليًّا ودوليًّا.

وقالت النائبة نورا علي: إن حرص وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بزيادة الوعي الطلابي بأهمية قطاع السياحة والآثار والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة؛ خصوصًا بين الأجيال القادمة أمر جيد؛ لأنه سوف يكون له آثار إيجابية قوية على الأجيال القادمة ويساعدهم على التحلي بالأخلاقيات والقيم الإيجابية في التعامل مع السائحين وغرس قيم ثقافة (تَقبُّل واحترام الآخر) لدى النشء في مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي، لتكوين انطباع إيجابي لدى السائحين؛ مما يشجعهم على تكرار زيارتهم الى مصر.

وطالبت النائبة رئيسَ لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بأن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إدراج مادة أخلاقيات السياحة ضمن مناهج التعليم بمرحلة التعليم الأساسى، وتفعيل مسابقة "سفير السياحة" الخاصة بطلاب المدارس التعليمية بالمحافظات بالتعاون مع وزارة السياحة؛ بهدف توعية الطلاب بأهمية السياحة والمحافظة على المناطق السياحية والتراثية بمحافظاتهم.