ولي عهد أبوظبي يشيد بقدرات "العربية للتصنيع" المتطورة بمعرض "IDEX 2021"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد سامي:

أشاد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالتنظيم المتميز لمعرض "IDEX 2021"، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشهدت فعاليات المعرض، صباح اليوم الأربعاء، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشقيقة، لجناح الهيئة العربية للتصنيع.

واطلع الشيخ محمد بن زايد على أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وَفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن اعتزازه بمشاركة "العربية للتصنيع" في مثل هذا الحدث العالمي؛ لتعرض آخر مبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مبديًا إعجابه بجودة وتُميز المنتجات ودور الهيئة المتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المتطورة.

وأشاد ابن زايد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

جاء هذا في إطار مشاركة "العربية للتصنيع" في الدورة الحالية للمعرض الدولي الذي انطلقت فعاليته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر في الفترة من ٢١ إلى ٢٥ فبراير الجاري.​