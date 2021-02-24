ابنة مكرم محمد أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها وموعد خروجه من المستشفى

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشفت الإعلامية أمنية مكرم، ابنة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، والذي يتواجد حاليا بمستشفى وادي النيل بعد نقله لها منذ يومين.

وقالت أمنية في تصريحات لمصراوي اليوم، إن الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد بحالة صحية جيدة اليوم، حيث تم نقل كيسين من الدم له خلال يومي أمس وأمس الأول، وسيتم نقل كيس الدم الثالث له اليوم، على أن يظل تحت رعاية الأطباء.

وأضافت أمنية، أنه سينتظر بالمستشفى لحين الغد، لمتابعة موقف الهيموجلوبين، وفي حال ارتفاعه للمعدل الطبيعي بعد الكيس الثالث، سيغادر المستشفى غدا، عائدًا إلى منزله، نافية ما تردد عن نقله للرعاية المركزة.

وتقدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، بخالص التمنيات بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، بعد نقله لمستشفى وادي النيل.

وقال جبر: "نتمنى أن يعود الكاتب الكبير لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية ، فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة".