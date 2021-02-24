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مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

هيئة الدواء المصرية، اليوم الأربعاء، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"استرازينيكا / AZD 1222" المضادين لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها، إن ذلك يأتي في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات التى يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين، والحرص على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطن المصري، والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذو جودة عالية.

وأوضح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي "سبوتنيك V"، و"استرازينيكا / AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف، أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربع لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم"، و"كوفيشيلد/استرازينيكا".

ولفت إلى أن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقي اللقاحات.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، فتح الموقع الإلكتروني بداية من الأحد المقبل، لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقى لقاحات فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، لافتة إلى أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال أيام، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم ال"جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.