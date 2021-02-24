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جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة

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جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة
تحسّن وضعه وخرج من المستشفى بصحة جيدة

جراحة ناجحة تنقذ حياة مريض قلب بمكة

‏‎أجرى فريق طبي بمستشفى النور التخصصي، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، جراحة ناجحة لمريض كان يعاني من تجمع دموي حول القلب، وضيق بالتنفس، وانتفاخ شديد في الرأس والعنق.

وأظهرت فحوصات المريض لدى استقباله في المستشفى وجود انسداد في الوريد الأجوف ‏العلوي والوريد المركزي الأيسر مع تجمع دموي كبير مستمر ‏بالغشاء التاموري، والذي يحيط بالقلب وبشكل عاجل تم تنويم المريض بعناية القلب المركزة.

أجريت جراحة للمريض تحت التخدير اللاواعي، حيث تم إعادة فتح الأوردة المركزية والوريد الأجوف العلوي، ووضع دعامات لمنع حدوث الإنسداد مرة أخرى، مع الحفاظ على عمل الوصلة الوعائية بالذراع اليسرى.

وتحسن وضع المريض، وتوقف التجمع الدموي بالغشاء التأموري المحيط بالقلب، وخرج من لمستشفى بصحة جيدة، ويتابع في عيادة القلب بالمستشفى.

وقال المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني: إن المستشفى يزخر بالكفاءة والقدرات والخبرات الطبية المختلفة. مؤكداً أن التعاون المشترك فيما بينها أسفر عن تحقيق النجاحات المتتالية للمستشفى.

يُذكر أن الفريق الطبي تكوّن من استشاري القلب الدكتور إسماعيل الغامدي، واستشاريي الأشعة التداخلية الدكتور أحمد أبو عيسى والدكتور باسم فلمبان، ورئيس قسم التخدير لتجهيز المريض وإجراء الأشعة التداخلية، الدكتور مطلق الثبيتي.فريق طبي مستشفى النور التخصصي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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