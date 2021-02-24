أول طعن ضد ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين: يخالف قرار حظر الجمع بين منصبين

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

تقدم الكاتب الصحفي كارم يحيى، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي، بطعن للجنة المشرفة على الانتخابات، برئاسة خالد ميري، ضد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، المرشح على مقعد النقيب لدورة ثانية.

وقال "يحيى" في الطعن الذي تقدم به اليوم للجنة إن ترشح "رشوان" يخالف القرار رقم 13 للجمعية العمومية، بحظر الجمع بين مواقع النقيب واعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة، لأنه يعمل رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات.

وأضاف أن ترشح ضياء رشوان مخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية، والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، ونصها "الصحفيون مستقلون".

وطالب "يحيى" اللجنة المشرفة على الانتخابات بالقيام على واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية، ونصوص الدستور والقوانين دون أي اعتبار آخر، حتى لا يؤدي ذلك إلى العدوان على استقلال نقابتنا، ويسيء إلى سمعتها بالداخل والخارج.