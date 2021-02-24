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وفاة طفل بعد حريق بمخيم لاجئين وسط اليونان

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وفاة طفل بعد حريق بمخيم لاجئين وسط اليونان وفاة طفل بعد حريق بمخيم لاجئين وسط اليونان

مصراوي Masrawy

01:51 م الأربعاء 24 فبراير 2021

أثينا -(د ب أ):

ذكرت وكالة الأنباء اليونانية "إيه.إن.إيه"، اليوم الأربعاء، أن طفلا 7 سنوات توفي، بعد حريق نشب في مخيم للاجئين، في مدينة طيبة وسط اليونان، وذلك نقلا عن فرقة الإطفاء.
وقال التقرير إن السلطات اليونانية تشتبه في أن يكون الحريق بدأ في مطبخ في مخيم، تقطنه أسرة إيرانية مكونة من 11 فردا.

وذكرت فرقة الإطفاء أن اللاجئين عرقلوا في بادئ الأمر عمل رجال الإطفاء بإلقاء الحجارة على عمال الإنقاذ ومنعوا الوصول إلى الطريق.

ونقل عن السكان قولهم إن رجال الإطفاء وصلوا في وقت متأخر للغاية إلى الموقع.
وبعد تدخل الشرطة، تم إخماد الحريق.

وذكرت تقارير أن حوالي 800 لاجئ يعيشون في المخيم الواقع بمدينة طيبة، الذي يتسع لحوالي 900 شخص.

تأتي تلك الأنباء بعد أن انتقد خبير نفسي من منظمة "أطباء بلا حدود" أوجه القصور في مخيمات اللاجئين اليونانيين، قائلا إن الحاجة إلى تدفئة في الخيام، أدى إلى استخدام الناس لدفايات صغيرة وإشعال الفحم، مما يتسبب في مخاطر نشوب حريق.

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