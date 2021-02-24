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انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

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انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري انتخاب صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري

مصراوي Masrawy

01:45 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الجزائر - (د ب أ):

انتخب مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، صالح قوجيل بأغلبية الأصوات رئيسا له، خلال جلسة علنية حضرها ثلثي الأعضاء.

وانسحب كل من العضوين المترشحين لذات المنصب قصاري محمود، وجغدالي مصطفى، قبل بدء جلسة التصويت التي جرت برفع الأيدي.

كان قوجيل يتولى منصب رئيس مجلس الأمة بالنيابة منذ إبريل 2019، على خلفية تولي الرئيس عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة بعد الإطاحة برئيس الجمهورية المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط الحراك الشعبي وقيادة الجيش آنذاك.

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