أخبار عاجلة

ديلي موشن، الشريك الإعلامي لشركة دي إم إس، تطلق حل تشغيل مقاطع الفيديو لصالح جهات البث والناشرين من دون أي تكلفة إضافية -
الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة خارجية السودان تؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الكويت

Print
وزيرة خارجية السودان تؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الكويت وزيرة خارجية السودان تؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الكويت

مصراوي Masrawy

01:41 م الأربعاء 24 فبراير 2021

الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين السودان ودولة الكويت، وما تشهده هذه العلاقات الأخوية من تطور في مختلف المجالات.

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرة مريم الصادق المهدي، تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، حيث هنأها بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد، وللسودان المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم لوزيرة الخارجية الدعوة لزيارة الكويت.

وثمنت وزيرة الخارجية السودانية دور نظيرها الكويتي وجهود بلاده في سبيل تعزيز العلاقات الخليجية والعربية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية