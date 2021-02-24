وزيرة خارجية السودان تؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الكويت

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الخرطوم - أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين السودان ودولة الكويت، وما تشهده هذه العلاقات الأخوية من تطور في مختلف المجالات.

وذكرت الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرة مريم الصادق المهدي، تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، حيث هنأها بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية، متمنياً لها دوام التوفيق والسداد، وللسودان المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم لوزيرة الخارجية الدعوة لزيارة الكويت.

وثمنت وزيرة الخارجية السودانية دور نظيرها الكويتي وجهود بلاده في سبيل تعزيز العلاقات الخليجية والعربية.