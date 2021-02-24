اليوم.. نقل البرلمان نناقش بيان وزير قطاع الأعمال

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تعقد لجنة النقل بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء لدراسة الموضوعات التى تخص اللجنة في بيان وزير قطاع الأعمال المهندس هشام توفيق الذي القاه أمام النواب.

وشهد بيان الوزير في الجلسة العامة هجوما حادا عليه بسبب تصفية شركة الحديد والصلب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتصفية الشركة والعمل على تطويرها.

وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، قال خلال الجلسة إن قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان جاء بعد يأس من إصلاحه.

وأضاف الوزير - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب- قائلا: يعز علينا الإغلاق وحيثما فيه تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة، وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط سوف أحاسب عليها، وأعتذر للشعب على تأخر قرار الغلق لمدة عام.