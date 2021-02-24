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هولندا تحبط محاولة لتهريب مادة الهيروين بتكلفة 45 مليون يورو

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هولندا تحبط محاولة لتهريب مادة الهيروين بتكلفة 45 مليون يورو هولندا تحبط محاولة لتهريب مادة الهيروين بتكلفة 45 مليون يورو

مصراوي Masrawy

01:31 م الأربعاء 24 فبراير 2021

أمستردام - أ ش أ

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، ضبط نحو 1500 كيلوجرام من مادة الهيروين المخدرة، مخفية في حاوية بمدينة روتردام الساحلية، كأكبر كمية تهريب مخدرات يجري ضبطها بالبلاد هذا الشهر.

ومن جانبه، قال ممثل الادعاء في روتردام عن هذه العملية -ونقلته قناة ( اليوم) - "عثر ضباط الجمارك على المخدرات في حاوية مليئة بملح الهيمالايا من باكستان"، مضيفا أنه "عمل بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة".
جدير بالذكر أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ نحو 45 مليون يورو (حوالي 55 مليون دولار)، وذلك بحسب السلطات الهولندية.

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