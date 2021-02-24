الكويت تثمن حرص الإمارات على التلاحم العربي الخليجي

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مصراوي Masrawy

دبي - أ ش أ

ثمن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في رسالة خطية أرسلها إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الأربعاء، حرص الإمارات على التلاحم العربي الخليجي، وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام" اليوم الأربعاء- أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تسلم الرسالة خلال استقباله الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، مضيفة أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الأخوة الصادقة التي تربط البلدين، والتأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ؛ من أجمل حماية مصالح شعوبها الوطنية العليا.