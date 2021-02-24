زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

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مصراوي Masrawy

بيروت - (د ب أ):

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الاقليمية قبالة الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش-مديرية التوجيه، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للاعلام" إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترا"، مشيرا إلى أن ذلك وقع الأحد الماضي.

ووفق البيان، "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

على الصعيد نفسه، أفادت الوكالة بتسجيل تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط ظهر اليوم في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح مدينة صيدا وجوارها.

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.