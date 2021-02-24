ميري: مستمرون في إجراءات انعقاد "عمومية الصحفيين" لحين صدور حكم القضاء الإداري

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أكد خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لحين صدور حكم القضاء الإداري يوم الأحد المُقبل.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، من الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، الي عدم ملائمة نظر الفتوي، لوجود دعوي قضائية تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

وقال خالد ميرى، في تصريحات له أمس، إن النقابة عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارة الصحة والداخلية بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة المشاركين.

وأضاف ميري، أن وزارة الداخلية أكدت رفضها إقامة سرادق في الشارع بسبب منع التجمعات إستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.