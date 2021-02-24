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تكليفان وتوجيه.. بيان حكومي جديد بشأن تسجيل المواطنين عقاراتهم بالشهر العقاري

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تكليفان وتوجيه.. بيان حكومي جديد بشأن تسجيل المواطنين عقاراتهم بالشهر العقاري تكليفان وتوجيه.. بيان حكومي جديد بشأن تسجيل المواطنين عقاراتهم بالشهر العقاري

مصراوي Masrawy

01:36 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد غايات:

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية، وعلى رأسها؛ العدل، والمالية، والتنمية المحلية وممثلو عدد من الجهات؛ لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، مؤكدا أن الدولة تعمل على تشجيع المواطنين لتسجيل عقاراتهم بهدف تحصين ملكياتهم، ولذا فيجب القيام بتيسير إجراءات التسجيل، مكلفاً الوزراء المعنيين بسرعة عقد اجتماع لهذه اللجنة، وعرض نتائج أعمالها على مجلس الوزراء، كما وجه بأن يتم شرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين، على أن يراعي مسئولو الوزارات والأجهزة المعنية تبسيط إجاباتهم في الرد على استفسارات المواطنين في هذا الشأن؛ حتى لا تُـتْرك الساحة لبث الشائعات ونشر المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.

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