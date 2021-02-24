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وزير الأوقاف يهنيء مفتي الجمهورية بالتجديد في منصبه حتى سن المعاش

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وزير الأوقاف يهنيء مفتي الجمهورية بالتجديد في منصبه حتى سن المعاش وزير الأوقاف يهنيء مفتي الجمهورية بالتجديد في منصبه حتى سن المعاش

مصراوي Masrawy

01:18 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بثقة الرئيس عبد الفتاح ، بالمد له حتى سن المعاش.

وتمنى وزير الأوقاف، للدكتور شوقي علام ولدار الإفتاء المصرية كل التوفيق، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر والمستمر بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية في كل ما يخدم قضايا الدين والوطن.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية وذلك حتى تاريخ 12 أغسطس المقبل، تاريخ بلوغه سن التقاعد. بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية.

وتم التجديد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية في يناير 2017، بموافقة إجماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، طبقا لقانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

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