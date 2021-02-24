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إدانة زعيم داعش في ألمانيا بتهمة دعم الإرهاب

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إدانة زعيم داعش في ألمانيا بتهمة دعم الإرهاب إدانة زعيم داعش في ألمانيا بتهمة دعم الإرهاب

مصراوي Masrawy

01:04 م الأربعاء 24 فبراير 2021

تسيله - (د ب أ):

قضت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة تسيله الألمانية بسجن القائد الألماني المزعوم لتنظيم داعش لمدة عشر سنوات وستة أشهر. وأدانت المحكمة العراقي أبو ولاء، 37 عاما، اليوم الأربعاء بتهمة الدعم والانتماء للتنظيم الإرهابي.

واستقر في قناعة القضاة أن داعية الكراهية وشبكته قد أدت إلى تطرف الشباب، خاصة في منطقة الرور وسكسونيا السفلى، وإرسالهم إلى مناطق معارك داعش.

وحُكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن لمدد تتراوح بين أربع وثماني سنوات.

وكان أبو ولاء خطيبا في مسجد بمدينة هيلدسهايم شمالي البلاد، حيث اجتذب إسلاميين من جميع أنحاء ألمانيا، وتم إغلاق المسجد بقرار من السلطات الألمانية.

وكان الادعاء العام طالب بسجن المتهم الرئيسي لمدة 11 عاما وستة أشهر، ومدد تتراوح بين أربعة أعوام وستة أشهر و10 أعوام على الثلاثة الآخرين، بينما طالب الدفاع بتبرئة المتهمين أو استصدار أحكام أخف بحقهم.

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