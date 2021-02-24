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أبزرها تجاوز السرعة.. ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

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أبزرها تجاوز السرعة.. ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد أبزرها تجاوز السرعة.. ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

مصراوي Masrawy

01:12 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 4354 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1288 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و186 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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