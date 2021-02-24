أمن القاهرة: ضبط صيدلي مزيف وبحوزته أدوية لعلاج مصابي كورونا مجهولة المصدر

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على مندوب مبيعات لمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح وحيازته أدوية لعلاج مصابي فيروس كورونا مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بقيام أحد الأشخاص بالترويج عن عقاقير وأدوية مُدرجة ضمن البروتوكول المُتبع من وزارة الصحة لعلاج مصابي فيروس كورونا، مهربة جمركياً وبدون تصريح من الجهات المختصة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه وتبين أنه (مندوب مبيعات، مقيم بالدقهلية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 كرتونة بداخلهما "كمية من الأقراص والأمبولات مختلفة الأنواع" وجميعها مهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) .

وبمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وترويجها على المصابين بفيروس كورونا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.