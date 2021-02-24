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سقوط سائق لاتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته كمية من الأموال الأجنبية والوطنية بالشرقية

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سقوط سائق لاتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته كمية من الأموال الأجنبية والوطنية بالشرقية سقوط سائق لاتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته كمية من الأموال الأجنبية والوطنية بالشرقية

مصراوي Masrawy

01:03 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سائق لاتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته كمية من الاموال الأجنبية والوطنية بالشرقية.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، أفادت بقيام سائق - مقيم بمحافظة الشرقية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر صقر مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية، أجنبية)، وكذا (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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