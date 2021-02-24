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قبل التسجيل في الشهر العقاري.. 7 حالات لا تدفع ضريبة التصرف العقاري

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قبل التسجيل في الشهر العقاري.. 7 حالات لا تدفع ضريبة التصرف العقاري قبل التسجيل في الشهر العقاري.. 7 حالات لا تدفع ضريبة التصرف العقاري

مصراوي Masrawy

01:01 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

أثار الحديث عن ضريبة التصرف العقاري ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل العقارات في الشهر العقاري وفقًا لتعديلات القانون الجديد التي يسري تسجيلها بداية من السادس من مارس المقبل.

ويجيب "مصراوي" عن أهم الأسئلة الخاصة بضريبة التصرف العقاري، وفقًا للمكتب الفني لضريبة التصرف العقاري بمصلحة الضرائب العامة.

- ما حالات الإعفاء من دفع ضريبة التصرف العقاري؟

طبقًا لنص القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2013، ولائتحه التنفيذية رقم 991 لسنة 2005، والكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2014، يُعفى من دفع الضريبة الآتي:

- المساكن أو الأراضي المعدة للبناء في القرى.

- الوارث الذي آلت إليه الملكية عن طريق الميراث بحالتها عند الميراث.

- تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

- التبرع والهبة للأقارب من الأصول والفروع والبيوع الجبرية.

- العقارات التي تنتزع للمنفعة العامة، والتبرع بعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة.

- العقارات التي تم شراؤها من شركات عقارية أو مطورين عقاريين أو مشروعات الدولة السكنية.

- الأراضي الزراعية وغير المعدة للبناء؛ لأنها تدفع ضريبة أطيان زراعية.

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