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يصل القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغالي بدوري الأبطال الأفريقي

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الزمالك يصل القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغالي بدوري الأبطال الأفريقي يصل القاهرة بعد التعادل مع تونجيث السنغالي بدوري الأبطال الأفريقي

مصراوي Masrawy

12:56 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، قادمة من السنغال بعد خوض مباراة تونجيث السنغالي، ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر بالمطار: تم إنهاء إجراءات وصول بعثة الزمالك، من صالة 3 بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بعد وصولهم على طائرة خاصة قادمة من مطار داكار بالعاصمة السنغالية.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.​

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