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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من السنغال بعد خوض مباراة تونجيث السنغالي، ضمن الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت مصادر بالمطار: تم إنهاء إجراءات وصول بعثة الزمالك، من صالة 3 بمبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، بعد وصولهم على طائرة خاصة قادمة من مطار داكار بالعاصمة السنغالية.

وتعادل الزمالك بدون أهداف مع تونجيث السنغالي ليرفع الفريق رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.​