أخبار عاجلة

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة المعاشات المقررة للورثة

Print
نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة المعاشات المقررة للورثة نقابة المعلمين تعلن صرف دفعة المعاشات المقررة للورثة

مصراوي Masrawy

12:24 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب مينا غالي

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية صرف دفعة المعاشات المقررة للورثة، اليوم الأربعاء، وتوافرها في ماكينات الصراف الآلي.

وأوضحت النقابة العامة، أن عدد المستحقين لمعاش نقابة المعلمين من الورثة يتجاوز الـ 200 ألف، مؤكدا أن هناك متابعة مستمرة لإجراءات صرف المعاشات لحل أية مشكلات تطرأ أثناء عملية الصرف بشكل فوري.

وأكدت النقابة العامة أن هناك تنسيق وتواصل دائم مع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية من أجل توفير كافة أوجه الدعم لمستحقي المعاشات والإجابة على استفساراتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية