بيان جديد من مجلس الوزراء بشأن امتحانات نصف العام بالمعاهد والجامعات

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، الأربعاء، أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، يتم نشر كافة الأخبار والمعلومات التي تصدرها الوزارة عبر قنوات الاتصال الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل الحساب الرسمي للوزارة على الفيس بوك "اضغط هنا" والحساب الرسمي على موقع الإنستجرام "اضغط هنا"، وحساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر "اضغط هنا".

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا ).