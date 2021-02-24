7 حالات تمنع صحة الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرف عليها

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

وحدَّد القانون عددًا من الضوابط التي تقر بعدم صحة الزواج، والتي تضمنت سبع حالات، جاءت أبرزها على النحو التالي:

- الزواج بمَن لا تدين بدين سماوي.

- زواج المسلمة بغير المسلم.

- الزواج بزوجة الغير ، أو بمعتدة من الغير، أو أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها.

- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، يحرم زواجهما بسببه.

- الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة مَن طلقت حتى تنتهي عدتها.

- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولًا حقيقيًّا في زواج صحيح.

و"البينونة الكبرى" تم تحديد حالاته شرعًا على أنه:

1ـ هو الطلاق الذي يزيل في الحال الملك والحل معًا، فلا يملكها ولا تحل له.

2ـ "البينونة الكبرى" هو الطلاق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثلاث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده؛ سواء أكانت الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاحًا صحيحًا نافذًا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي عدتها.

3ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء لا يحلها للأول.

الحكمة في عدم حل المطلقة ثلاثًا لمَن طلقها إلا بعد أن تتزوج بآخر هو أن إيقاع الطلقة الثالثة لا يكون إلا بعد استفحال الخصومة ولو أبيح له أن يعود بعد الطلقة الثالثة لكان عبثًا في الحياة الزوجية؛ وحتى لا يقدم عليها الزوج وهو يعلم ما وراءها من حكم قاس تنفر منه نفسه.