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أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات من تركيا إلى 50 مليون ريال

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أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات السعودية من تركيا إلى 50 مليون ريال أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات من تركيا إلى 50 مليون ريال
في ديسمبر 2020.. بلغت في الشهر نفسه من العام 2019 حوالى 1.06 مليار ريال

أرقام من تقرير الإحصاء.. تراجع واردات السعودية من تركيا إلى 50 مليون ريال

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، أن قيمة واردات المملكة من تركيا انخفضت إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر.

وبلغت الواردات من تركيا 50.6 مليون ريال (13.49 مليون دولار) في ديسمبر، انخفاضًا من 182.2 مليون ريال في نوفمبر، ومن 1.06 مليار ريال في ديسمبر 2019 وفقًا للهيئة العامة للإحصاء، وقيمة ديسمبر هي الأدنى في عام على الأقل.

وكشف تقرير الإحصاء اليوم عن تراجع الصادرات السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي 24.5%، لتبلغ 64.8 مليار ريال، مقابل 85.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنًا مع تفشي تأثر كبير للتجارة العالمية.

وتراجعت الصادرات النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 19.5 مليار ريال، بنسبة 29.6%.

بينما ارتفعت الواردات السلعية 12%، لتبلغ 44.9 مليار ريال، مقابل 51 مليار ريال للشهر نفسه من 2019.الهيئة العامة للإحصاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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