بالصور.. ميتسوبيشي تقدم الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية النقاب عن الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander، والذي يتوفر بنسخة هجين Plug-in أيضًا.

وأوضحت الشركة اليابانية، أن السيارة Outlander الجديدة تتميز من خلال شبكة المبرد الضخمة مع الملامح الجديدة على الجبهة، والتي يطلق عليها "Dynamic Shield". بالإضافة إلى ذلك، زاد عرض السيارة 5 سم، كما زاد الطول 4 سم.

وتتمتع السيارة بقمرة قيادة جديدة مع شاشة Head-up كبيرة، وعدادات رقمية خلف المقود وشاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى ثلاثة صفوف من المقاعد كتجهيز قياسي للمرة الأولى.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخة هجين Plug-in تتألف من محرك رباعي الأسطوانات ومحرك كهربائي على كل محور وتمتاز هذه النسخة بمدى سير يزيد على 60 كيلومتر.