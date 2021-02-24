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بالصور.. ميتسوبيشي تقدم الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander

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بالصور.. ميتسوبيشي تقدم الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander بالصور.. ميتسوبيشي تقدم الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander

مصراوي Masrawy

01:00 م الأربعاء 24 فبراير 2021

طوكيو - (د ب أ):

كشفت شركة ميتسوبيشي عملاق صناعة السيارات اليابانية النقاب عن الجيل الرابع من وحش الأراضي الوعرة Outlander، والذي يتوفر بنسخة هجين Plug-in أيضًا.

وأوضحت الشركة اليابانية، أن السيارة Outlander الجديدة تتميز من خلال المبرد الضخمة مع الملامح الجديدة على الجبهة، والتي يطلق عليها "Dynamic Shield". بالإضافة إلى ذلك، زاد عرض السيارة 5 سم، كما زاد الطول 4 سم.

وتتمتع السيارة بقمرة قيادة جديدة مع شاشة Head-up كبيرة، وعدادات رقمية خلف المقود وشاشة تعمل باللمس، بالإضافة إلى ثلاثة صفوف من المقاعد كتجهيز قياسي للمرة الأولى.

وتعتمد السيارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعة 5ر2 لتر وبقوة 133 كيلووات/181 حصان، كما يتوفر من السيارة نسخة هجين Plug-in تتألف من محرك رباعي الأسطوانات ومحرك كهربائي على كل محور وتمتاز هذه النسخة بمدى سير يزيد على 60 كيلومتر.

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