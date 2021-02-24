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وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة إحسان

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وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة إحسان وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة إحسان
تعدّ إحدى مبادرات مركز "تجربة المريض"

وزير الصحة يُكرّم الفائزين بجائزة إحسان

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ عبر الاتصال المرئي، اليوم، الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة.

وأوضح خلال كلمته، أن "تجربة المريض" تُعد من أهم معايير جودة الرعاية الصحية ومؤشراً أساسياً لنجاح المؤسسات الصحية، مبيناً أن وزارة الصحة حرصت على تشجيع وتحفيز ممارسات تجربة المريض وتعزيز ثقافة الرعاية التي تجعل الإنسان محوراً رئيساً للخدمة حتى يتم فهم احتياجات المستفيدين وتعزيز دورهم وتمكينهم من المشاركة في تطوير منظومة الرعاية الصحية.

يُذكر أن جائزة إحسان، هي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز تجربة المريض، لتعزيز ثقافة الرعاية المرتكزة على الإنسان، وجعل المستفيد محوراً للخدمة، وذلك من خلال تحفيز المنشآت والموظفين للإبداع والتميز في مجال تحسين تجربة المريض، وتبني مبدأ الإحسان في الرعاية.

وتستند الجائزة إلى قيم أساسية تتمثل في: "المريض أولاً"، "التنافس الإيجابي"، "روح الفريق"، "العدالة والشفافية"، "التميز والإبداع"، والتي ستُسهم -بإذن الله- في إحداث تغيير إيجابي في مفهوم الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة مع المستفيدين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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