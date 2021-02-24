"الصحة العالمية": معدلات التراجع في إصابات "كورونا" تتباطأ

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معدل الانخفاض جاء أقل من المسجل في الأسابيع الـ4 السابقة

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن العدد الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي من إصابات فيروس كورونا الجديدة حول العالم تراجع 11% إلى 2.4 مليون؛ إلا أن معدل التراجع جاء أقل من المسجل في الأسابيع الأربعة السابقة.

وأوضحت المنظمة أن التراجع الأسبوعي تباطأ بشكل ملحوظ في كل من أوروبا وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد ارتفعت الأرقام الأسبوعية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. وظلت الأمريكتان المنطقةَ الوحيدة في العالم التي استمرت فيها الحالات في التراجع بنسب تتجاوز 10%، ولم تقدم المنظمة تفسيرات لهذا التطور.

وأشارت المنظمة إلى أن طفرات الفيروس، التي يُعتقد أنها أكثر قدرة على الانتشار، ظهرت في عدد متزايد من الدول.

ولفتت إلى الإبلاغ عن رصد الطفرة التي تم اكتشافها للمرة الأولى في بريطانيا في 101 دولة؛ فيما تم الإبلاغ عن ما يسمى بالطفرة الجنوب إفريقية في 51 دولة وما يسمى بالطفرة البرازيلية في 28 دولة.منظمة الصحة العالمية