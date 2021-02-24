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مصادر يمنية: الحوثي يخير عناصره الفارين بين العودة للقتال أو التعذيب

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مصادر يمنية: الحوثي يخير عناصره الفارين بين العودة للقتال أو التعذيب مصادر يمنية: الحوثي يخير عناصره الفارين بين العودة للقتال أو التعذيب

مصراوي Masrawy

11:57 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

صنعاء - أ ش أ

كشفت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء، أن زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي، أمر قبل أيام بتشكيل فرق ميدانية من جهاز أمنه المعروف بـ"الأمن الوقائي" وتكليفها بمهام تعقب وملاحقة الفارين من ميادين القتال.

وذكرت المصادر اليمنية، وفقا لقناة "العربية" ، اليوم الأربعاء، أن الحوثي أمر فرقه باعتقال المشرفين الذين يرفضون حشد المجندين، كما خير عناصره الفارين منه بالعودة للقتال أو التعذيب .

وأكدت المصادر أن استمرار تلقي الانقلابيين بجبهة مأرب لضربات متلاحقة كبدتهم خسائر مادية وبشرية كبيرة ساعد في إثارة الهلع والرعب بصفوف من تبقى من مقاتلي الجماعة، ما زاد من حالات الفرار الجماعي بالأسلحة في أوساط عناصرها من تلك الجبهة المشتعلة منذ أسبوعين.

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