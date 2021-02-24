أخبار عاجلة

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بعد تأخرها -
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية -
مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

قياس درجات الحرارة و غرف عزل.. إجراءات مواجهة كورونا في لجان امتحانات المعاهد الأزهرية

Print
قياس درجات الحرارة و غرف عزل.. إجراءات مواجهة كورونا في لجان امتحانات المعاهد الأزهرية قياس درجات الحرارة و غرف عزل.. إجراءات مواجهة كورونا في لجان امتحانات المعاهد الأزهرية

مصراوي Masrawy

12:08 م الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أنهى قطاع المعاهد الأزهرية الاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادات بجميع المراحل، التي تبدأ السبت المقبل.

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة خلال فترة الامتحانات، وهي كما يلي:

1- قياس درجة حرارة كل طالب على باب المعهد قبل الدخول إلى اللجنة.

2 ـ الحضور قبل موعد الامتحان بوقت كاف لقياس درجة الحرارة.

3 ـ عدم السماح بدخول أي شخص تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية مع توجيهه إلى الطبيب المختص أو المستشفى المختصة لإجراء الكشف والتحاليل الطبية اللازمة.

3 ـ الحرص على ارتداء الكمامات عند دخول المعهد ومقرات اللجان وطوال فترة الامتحان.

4 - مراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب عند الدخول إلى المعهد ولجان الامتحان بوجود مسافة آمنة متر على الأقل بين كل طالب وزميله، وكذلك بين جميع الملاحظين والمترددين على اللجان.

5 ـ مراعاة ألا يزيد عدد الطلاب داخل لجنة الامتحان عن 14 طالبا فقط مع الالتزام بالإجراءات السابقة.

6 - تخصيص مقعد مستقل لكل طالب أثناء الامتحانات داخل اللجنة، وعدم السماح بتبديل المقاعد وأماكن الجلوس إلا للضرورة القصوى.

7 - العزل الفوري لأي طالب أو شخص تظهر عليه أعراض فيروس كورونا داخل لجنة الامتحان، وذلك في غرفة العزل المجهزة مسبقا داخل المعهد لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، إن القطاع أنهى استعداداته لامتحانات نصف العام الدراسي التي تبدأ الأسبوع المقبل، بجميع المناطق.

وأضاف عبدالعظيم في تصريحات لمصراوي، أن الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد، وجه بضرورة استعداد المناطق للامتحانات، وتوفير كل الإمكانيات والمتطلبات لإنجاح العملية الامتحانية، والتنبيه على كل منطقة بضرورة إنشاء غرفة عمليات، وإرسال تقرير يومي إلى رئيس القطاع لمتابعة المستجدات بصفة مستمرة.

اقرأ أيضا:

تبدأ السبت.. ننشر قائمة الممنوعات في لجان امتحانات النقل والشهادات بالمعاهد الأزهرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

بعد مد مبادرة "شتي في مصر".. ننشر أسعار الغرف الفندقية وتذاكر الطيران للمدن السياحية

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية