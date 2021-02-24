مدير "إسلامية المدينة" يتلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونا"

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نوّه المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة الشيخ وجب بن علي العتيبي، بالجهود التي تُقدّمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الحرص على صحة وسلامة المواطن والمقيم؛ مؤكدًا أن توفير اللقاحات يأتي امتدادًا للجهود المباركة التي تواصل تقديمها في جائحة كورونا وهي محل فخر واعتزاز لكل سعودي.

جاء ذلك في تغريدة بحسابه بتويتر عقب تلقيه الجرعة الأولى بالمدينة المنورة قال فيها: "بحمد الله وفضله تلقيت اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19 بمنطقة المدينة المنورة".

وأضاف: "الشكر لله أولًا وآخرًا، ثم لقيادتنا الحريصة على سلامتنا ودولتنا المباركة دام عزها"، كما قدّم الشكر لرجال الصحة على حُسن الاستقبال وتميز الترتيب والتنظيم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المدينة المنورة