وهبت حياتها له فخانها وقتلها.. النيابة عن قتل "سفاح الجيزة" لزوجته

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود سعيد:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة في محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"؛ لاتهامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

وقالت النيابة إن المتهم اعتاد على السلوك الإجرامي فبعد تعرفه على زوجته، تعرف علي شقيقتها وأغواها حتي سقطت في شباكه، أملا في تحقيق أحلامها، وما إن لان جسدها له، قتلها ودفنها في التراب ثم ذهب وتزوج من شقيقتها.

وأما عن الضحية الثانية فهي خيانة زوجيه لفاطمة زكريا امرأة وهبت حياتها له، لم تكن تعلم أنها فريسة لسفاح قاتل، وباتت طفلة في الدنيا وقتلها حتى سقطت غارقة في دمائها، ثم نقلها الي مقبرة أعدها لتكون مثلها مثل باقي ضحاياها، وكل ما تم سرده في عام 2015 بمحافظة الجيزة.

وأضافت "وسوس له الشيطان ليغادر الجيزة غارقة في الدماء، إلى الإسكندرية تاركا الزوجة والولد منتحلا صفة ضحيته رضا، وتزوج باسمه وانتخب أسماء اخرى، فكلما اشتهى جسدا في نظره، هم عليه فقد قتل وفجر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.

وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وأسندت النيابة العامة في أمر إحالة القذافي بأنه في غضون عام 2015 بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا على إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها لما بينهما من خلافات، وانتهز شجارًا بينهما ليحقق ما صدق عزمه عليه وأراد بأن أمسك برأسها من الخلف ورطمها بحائط مرات عدة ليشجعها وتنزف من أجله محدثا ما ألم بها من إصابات لقتلها، ثم أخفى جثمانها ووارى عليه بالتراب بعد أن أعد قبرها، وأوهم ذويها باختفائها.