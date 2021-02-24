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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها اللازمة لتأمين فعاليات بطولة كأس العالم للرماية على الأطباق 2021.

وتشمل الخطة الأمنية استنفارا أمنياً ورفع درجة الاستعداد من خلال الانتشار الأمني المكثف لرجال الشرطة والأقوال الأمنية بمحيط ميادين الرماية التي تشهد فعاليات البطولة بالإضافة نشر الخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بالطرق لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل تحركات وفود الدول المُشاركة خلال فعاليات البطولة.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع جميع المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

تأتى تلك الإجراءات وسط تواجد ميداني من قِبل القيادات الأمنية والمستويات الاشرافية، لمتابعة القوات المشاركة في عمليات التأمين، للتأكد من جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط.

وتؤكد وزارة الداخلية، مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات لتوفير مناخ آمن لإقامة فعاليات البطولة، بما يساهم في إظهارها بالصورة الحضارية المشرفة التي تليق بالدولة المصرية.