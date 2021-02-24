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الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي

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الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي
كلوج: انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020

الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي بحلول العام المقبل لكن الفيروس لن يختفي

رجّح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، أن يتنهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت قناة "DR" الدنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية، قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ.. بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج وفق وكالة "نوفوستي" أن الفيروس لن يختفي؛ ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود.

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن هذا مجرد توقع؛ لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي.

منظمة الصحة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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