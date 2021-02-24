المحرصاوي يتفقد دورة أعمال الامتحانات الإلكترونية بصيدلة بنات الأزهر

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الدورة التدريبية الثانية بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة، ضمن منظومة التحول الإلكتروني.

وأعلن خلال تفقده الدورة التي تعقد لأعضاء هيئة التدريس في قطاع كليات: الصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض بنين وبنات بالقاهرة، حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تقام ضمن سلسلة الورش التدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي، والتي تشمل: التدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق مراقبتها، وإعداد بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات وتجهيزها، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.