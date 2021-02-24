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الثانوية الأزهرية 2021.. قطاع المعاهد يقرر مد فترة تسجيل الاستمارات

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الثانوية الأزهرية 2021.. قطاع المعاهد يقرر مد فترة تسجيل الاستمارات الثانوية الأزهرية 2021.. قطاع المعاهد يقرر مد فترة تسجيل الاستمارات

مصراوي Masrawy

10:46 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020\2021، والتي بدأت في الثالث من فبراير الجاري.

وقال مصدر بقطاع المعاهد:" كان من المفترض انتهاء فترة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع المناطق، اليوم الأربعاء، إلا أنه تم مد فترة التسجيل ليتمكن جميع الطلاب من التسجيل، لدخول امتحانات نهاية العام".

وأضاف المصدر لمصراوي، الأربعاء، أن نسبة كبيرة من الطلاب لم تسجل حتى الآن، ومن ثم تم مد فترة التسجيل حرصا على مصلحة الطلاب، طبقا لتوجيهات الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وبدأت المناطق الأزهرية، في الثالث من فبراير الجاري تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الثانوية والعلوم الإسلامية والقراءات للعام الدراسي 2020\2021، إلكترونيا ويدويا.

وأتاح الأزهر الشريف، لطلاب الشهادة الثانوية تسجيل استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا عبر الهاتف المحمول، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث سابقًا، تخفيفًا عليهم، وحرصًا على عدم ضياع وقت المذاكرة، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.

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