أخبار عاجلة

مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي -
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها" -
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها -
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث -
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب -
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين -
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار -
"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تجتاز اختبار IHE الدولي

Print
حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تجتاز اختبار IHE الدولي حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تجتاز اختبار IHE الدولي
في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الشركة.. الأولى على مستوى الشرق الأوسط

حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تجتاز اختبار IHE الدولي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات، نجحت الشركة في اجتياز اختبار قابلية التشغيل المتبادل في مشروع مؤسسة دمج الرعاية الصحية 2020 في أسبوع الاتصال لـIHE الأوروبي، الذي أُقيم افتراضياً نوفمبر الماضي 2020، واستمر لمدة 4 أيام.. وبهذا تُعد الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط والمملكة التي تحقق هذا المستوى المتقدم.

نجحت حلول السحابة في اجتياز 84 معياراً من معايير IHE المعنية بتحسين أنظمة معلومات الرعاية الصحية واستخدامها بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق برنامجVIDA 3.0 وVIDA 4.0 الذي أسهم في تقديم أعلى مستويات الجودة لخدمات الرعاية الصحية.

الجدير بالذكر أن IHE هي مبادرة عالمية أُسست على يد متخصصين في قطاع الرعاية الصحية، وتهدف إلى تحسين أنظمة التشغيل المتطورة وتمكين مقدمي الرعاية الطبية من استخدام المعلومات بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى التطبيق الأمثل للمعايير المحددة مثل DICOME, FHIR,CDA,HL7، وذلك من أجل تلبية الاحتياجات السريرية المخصصة لدعم المرضى على أكمل وجه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها

الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث

الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية

شبكة عيون الإخبارية