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الأركان الأمريكية: إيران تواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها

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الأركان الأمريكية: إيران تواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها الأركان الأمريكية: إيران تواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها

مصراوي Masrawy

10:04 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

واشنطن - أ ش أ

قال نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جون هايتن إن إيران تحظى باهتمام متزايد في وزارة الدفاع وتواصل تطوير الصواريخ وعلينا أن ننظر على أفضل طريقة لمواجهتها.

وأضاف نائب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، خلال محاضرة افتراضية، وفقا لقناة "العربية الحدث" اليوم الأربعاء: "أننا بدأنا ننظر بجدية إلى إيران لأنها تواصل تطوير الصواريخ، وعلينا أن نكون قادرين على الرد على ذلك"، مشيرا إلى أن بلاده يجب أن تلقي نظرة فاحصة على أفضل طريقة لمواجهة تلك التهديدات، قائلا "نحن نفعل ذلك، ولا نتجاهل هذه المشكلة".

يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي في حال استؤنفت مع طهران.

وكانت المتحدثة باسم البنتاجون، الكوماندور جيسيكا مانولتي، قالت أمس،"إن إيران التي تصدر الأسلحة والصواريخ والمسيرات إلى ميليشيات الحوثي، طورت بشكل كبير قدراتها الصاروخية وتقنياتها.

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