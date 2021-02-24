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.. إندونيسي يعثر على أغرب سمكة قرش

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فيديو.. إندونيسي يعثر على أغرب سمكة قرش .. إندونيسي يعثر على أغرب سمكة قرش
عندما فتح بطنها وجد مفاجأة أخرى

فيديو.. إندونيسي يعثر على أغرب سمكة قرش

من بين جميع المخلوقات الغريبة والرائعة التي قد نراها في البحر، لم يتبادر إلى ذهن صياد إندونيسي أن يجد يوماً أغرب سمكة قرش بـ "وجه بشري".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كان الصياد عبد الله نورين؛ 48 عاماً، في رحلة صيد قبالة سواحل مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية جنوبي إندونيسيا، عندما اصطاد هذه السمكة الغريبة.

وأُصيب نورين؛ بالدهشة والحيرة حين أخرج السمكة من شبكته، وشاهد وجه إنسان، بعينين دائريتين كبيرتين، وفم واسع ومكان يشبه الأنف.

والغريب أنه عندما فتح نورين؛ بطن السمكة، وجد بداخلها مفاجأة أخرى، كان هناك ثلاثة صغار وأحدها يحمل الملامح البشرية الواضحة نفسها من عينين دائرتين كبيرتين وأنف وفم؛ ما زاد من حيرة نورين ودفعه إلى الاحتفاظ بها.

وأوضح نورين؛ أن منزله اكتظ بالناس الذين يريدون رؤية سمكة القرش الصغيرة، كما عرض عليه بعضهم شراءها، لكنه رفض معتقداً أنها ستجلب له الحظ السعيد.

فيديو.. إندونيسي يعثر على أغرب سمكة قرش

فيديو.. إندونيسي يعثر على أغرب سمكة قرش

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية