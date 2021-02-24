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صحيفة "الرياض": العلاقات العراقية الجديدة ستسهم في استقرار المنطقة

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صحيفة "الرياض": العلاقات السعودية العراقية الجديدة ستسهم في استقرار المنطقة صحيفة "الرياض": العلاقات العراقية الجديدة ستسهم في استقرار المنطقة

مصراوي Masrawy

09:56 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة (الرياض) ، أن المرحلة الجديدة في العلاقات السعودية العراقية تعد مثالا واضحا على نوعية العلاقات التي يحتاجها العراق، لا سيما في هذه الفترة التي يحتاج فيها لمزيد من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء - تحت عنوان (الحليف الأمين)- إن النمو المضطرد في العلاقات بين البلدين المحوريين، وتعميق التعاون الأمني أفرز في أولى مخرجاته نجاحا استثنائيا في ضبط الأمن الحدودي، الأمر الذي أسفر عن انعدام حالات التهريب وحالات الدخول غير النظامي، وهو ما يجسد أعمدة السياسة السعودية الداعمة دوما للاستقرار الإقليمي والدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة وزير الداخلية العراقي للسعودية ومباحثاته مع الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، والهادفة لوضع آليات تعزيز وتقوية أمن واستقرار البلدين، تأتي في إطار تعزيز التشاور بين المملكة وتقوية التنسيق الأمني، بما يصب في نهاية المطاف في أمن واستقرار المنطقة".

ولفتت إلى أنه على النقيض من ذلك يتجلى الدور الإيراني السام في العراق، ونقضه لكل أعراف العلاقات بين الدول عبر سعيه لزعزعة الاستقرار وخلق كيانات فوق الدولة، من خلال تكوين الميليشيات الطائفية.

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مصراوي Masrawy

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