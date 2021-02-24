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مقتل 5 مدنيين بانفجار "لغم" في ريف حماة الشرقي
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الاثنين 01 مارس 2021 08:14 صباحاً
سوريا تطالب مجلس الأمن "بتحرك فوري لوقف الاعتداءات الأمريكية على أراضيها"
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الاثنين 01 مارس 2021 08:14 صباحاً
"تويتر" تبحث السماح للمستخدمين بدفع أموال للحسابات التي يتابعونها على منصتها
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
الحمادي لـ"سبق": شركات التقنية تُحقق أرباحًا طائلة من بيع معلوماتنا لطرف ثالث
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
وزير الإعلام اليمني: مئات الحوثيين الإرهابيين أُسروا في المواجهات الدائرة بمأرب
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
أمانة الرياض: إغلاق 84 منشأة خلال الـ 24 ساعة الماضية
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 355 إصابة جديدة و16 حالة بالصين
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
24 ساعة عنوانها "الهطولات".. الحصيني: هذه المناطق موعودة بالأمطار
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع
-
الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
تركيا تعلن "تحييد 8 إرهابيين" بغارات شمال العراق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 24 فبراير 2021 10:09 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
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الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
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الاثنين 01 مارس 2021 08:07 صباحاً
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