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تحديث للإجراءات الاحترازية.. أبو ظبي ترفع نسبة إشغال الغرف الفندقية إلى 100%

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تحديث للإجراءات الاحترازية.. أبو ظبي ترفع نسبة إشغال الغرف الفندقية إلى 100% تحديث للإجراءات الاحترازية.. أبو ظبي ترفع نسبة إشغال الغرف الفندقية إلى 100%
أكدت ضرورة الالتزام بالسعة المحددة لمرافق الجيم وأحواض السباحة والشواطئ

تحديث للإجراءات الاحترازية.. أبو ظبي ترفع نسبة إشغال الغرف الفندقية إلى 100%

أبلغت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي بدولة الإمارات، المنشآت الفندقية برفع نسبة إشغال الغرف إلى 100%؛ وذلك في تعميم لها بخصوص تحديث الإجراءات الاحترازية في الفنادق.

وأكدت الدائرةُ ضرورةَ الالتزام بالسعة المحددة في التعميم السابق لمرافق الجيم وأحواض السباحة والشواطئ والسبا عند 50% والمطاعم والمقاهي عند 60%؛ وذلك وفقًا لصحيفة "البيان".

وشددت الدائرة على ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية لفيروس كوفيد-19 بما في ذلك التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفندق.

وأشارت إلى أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية من قِبَل مفتشي الدائرة؛ للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات؛ داعية إلى الالتزام تفاديًا للإجراءات القانونية التي ستُتخذ بحق المخالفين وفق التشريعات النافذة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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