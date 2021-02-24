"إكسبو دبي 2020".. جناح المملكة بُنِيَ بأفضل معايير الاستدامة المستمدة من رؤية المملكة 2030

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بعد تأجيله عامًا كاملًا بسبب "كورونا" تَقرر إقامته في أكتوبر القادم بمشاركة 190 بلدًا

بعد أن تأجل إقامة "إكسبو 2020" بمدينة دبي إلى أكتوبر القادم 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا، أكد الرئيس التنفيذي للمشاركين الدوليين في إكسبو 2020 دبي "عمر شحادة"، إقامة معرض إكسبو الدولي هذا العام؛ موضحًا أن التوجه الاستراتيجي الذي تتبناه الإمارات، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين بخصوص تبني ممارسات أكثر استدامة؛ بات يزيد من الوعي العام بهذا الخصوص لتثمر هذه الجهود تبنّي المجتمعات أسلوب حياة أكثر استدامة، وتتجلى جهود الدول العربية في مجال الاستدامة من خلال بناء ومحتوى أجنحتها في إكسبو 2020 دبي ومشاريعها التنموية في بلدانها؛ فقد بُنِيَ جناح السعودية في إكسبو 2020 دبي معتمدًا على أفضل معايير الاستدامة، وهذا يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وحول زيادة نشر ثقافة الاستدامة في المنطقة والعالم ودور إكسبو 2020 دبي الجديدة الذي سيقام في أكتوبر القادم ويستمر لستة أشهر، قال "شحادة": "سيجمع إكسبو هذا العام على أرضه أكثر من 190 دولة ستعرّفنا على الاستدامة من منظورها الخاص، كما ستضم الأجنحة كل ما هو شيق وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية لجميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال".

وأضاف "شحادة": "تم افتتاح جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي قبل انطلاق الحدث؛ بهدف إعطاء لمحة عما سيكون عليه الحدث العالمي المرتقب، ويشكل جناح الاستدامة منصة للتعلم والتواصل والابتكار في قالب ترفيهي وتفاعلي ممتع، يثري ثقافة المجتمع بموضوع الاستدامة وأهميته، وسيتحول بعد انتهاء الحدث إلى مركز للعلوم، وسيلهم الأجيال المقبلة لتبني أفضل الخيارات المستدامة".

وأضاف: "الاستدامة أحد مواضيع إكسبو إلى جانب التنقل والفرص، ويوجد تركيز كبير على تحقيق الاستدامة في العمليات الإنشائية للموقع، وخلال فترة الحدث وبعد انتهائه، وصولًا إلى مرحلة تحويل الموقع إلى إرث ووجهة مستدامة. كما يتبنى إكسبو 2020 دبي استراتيجية خلال مراحل بناء الحدث وانعقاده وما بعده لتحقيق الاستدامة، تتضمن 40 مؤشر أداء رئيسيًّا لـ11 فئة، منها الطاقة وتدوير النفايات والنقل والتنوع البيولوجي؛ حيث تتم متابعة هذه المؤشرات بشكل يومي؛ للتأكد من تحقيق الاستدامة في هذا الحدث العالمي الهام، ومن ثم الحفاظ على 80% من المباني لمرحلة الإرث وهو منطقة دستركت 2020 التي تتمحور حول الإنسان".

وأشار إلى أنه لا يوجد تقدم بلا طموح، ولن تتعزز صداقتنا مع البيئة وتكون جميع ممارساتنا مستدامة دون أن نبدأ بالأمور البسيطة مثل الاستخدام الرشيد لمواردنا الطبيعية، ومع مشاركات مميزة لجميع الدول العربية والعالمية سيكون إكسبو 2020 دبي مرحلة جديدة لتدشين مستقبل أكثر استدامة وأكثر صداقة مع البيئة، والجميع متحمسون لزيارة أجنحة جميع الدول المشاركة والتعرف على محتواها الثري.