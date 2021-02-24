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جهاز العبور: تسليم شقق "دار " حتى منتصف مارس المقبل

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جهاز العبور: تسليم شقق "دار مصر" حتى منتصف مارس المقبل جهاز العبور: تسليم شقق "دار " حتى منتصف مارس المقبل

مصراوي Masrawy

04:30 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز تنمية مدينة العبور حتى يوم الإثنين 15 مارس، في تسليم ٢٠ عمارة أكواد (211 - 311 - 421) بالمرحلة الثانية بمشروع دار .

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم اليوم الأربعاء ٢٤/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥١، يوم الخميس ٢٥/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٢، يوم الأحد ٢٨/٢/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٣، يوم الإثنين ١/٣/٢٠٢١.

وأضاف عمران، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٥٤، يوم الثلاثاء ٢/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٥، يوم الأربعاء ٣/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٥٦، يوم الخميس ٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ٩٧، يوم الأحد ٧/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٣، يوم الإثنين ٨/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٤، يوم الثلاثاء ٩/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٥، يوم الأربعاء ١٠/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٦، يوم الخميس ١١/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٧، يوم الأحد ١٤/٣/٢٠٢١، ووحدات العمارة رقم ١٠٨، يوم الإثنين ١٥/٣/٢٠٢١.

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