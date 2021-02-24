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رومني: سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري 2024 إذا قرر الترشح للرئاسة

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رومني: ترامب سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري 2024 إذا قرر الترشح للرئاسة رومني: سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري 2024 إذا قرر الترشح للرئاسة

مصراوي Masrawy

03:31 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال السيناتور الجمهوري ميت رومني، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد سيفوز على الأرجح بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة إذا قرر الترشح مرة أخرى في عام 2024.

وتوقع رومني، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، وهو الجمهوري الوحيد الذي صوت لإدانة ترامب في كلتا محاكمتي العزل ، أن يستمر الرئيس السابق في لعب دور كبير في الحزب الجمهوري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إن ترامب "يتمتع بأكبر صوت وتأثير كبير في حزبي".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان يخطط للترشح في عام 2024 أم لا ، ولكن إذا فعل ذلك، فأنا متأكد من أنه سيفوز بالترشيح".

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