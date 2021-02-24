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الأحد.. القرعة العلنية لتسكين حائزي الأراضي بتوسعات الشيخ زايد

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الأحد.. القرعة العلنية لتسكين حائزي الأراضي بتوسعات الشيخ زايد الأحد.. القرعة العلنية لتسكين حائزي الأراضي بتوسعات الشيخ زايد

مصراوي Masrawy

03:30 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز مدينة الشيخ زايد، يوم الأحد 28/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 9/3/2021، في إجراء القرعة العلنية لتسكين حائزي الأراضي التي تم تقنينها بالمنطقة الواقعة بالثورة الخضراء ضمن حدود القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، والخاص بتوسعات مدينة الشيخ زايد.

وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة أقل من 8 آلاف م2، أرقام طلبات (38 – 44 – 58 – 63 – 95 – 120 – 152 – 265 – 279 – 492 – 757 – 791 – 794 – 795 – 796 )، يوم الأحد 28/2/2021، مضيفًا أنه سيتم إجراء القرعة العلنية لمساحة أراضي فئة من 8 آلاف : 12 ألف م2، أرقام طلبات(11 – 81 – 94 – 123 – 189 – 334 – 813 - 766)، يوم الثلاثاء 2/3/2021.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إلى أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 12 ألفا : 16 ألف م2، أرقام طلبات (91/727 – 50 – 119 – 158 – 184 – 185 – 192 – 195 – 261 – 266 – 376 – 798 – 799 – 800 – 801 – 802 – 812)، يوم الخميس 4/3/2021، مضيفًا أنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي من 16 ألفا : 17 ألف م2، أرقام طلبات (8 – 9 – 90 – 196 – 250 – 358 – 529 – 729 – 792 - 793)، يوم الأحد 7/3/2021.

وقال إنه سيتم إجراء القرعة لمساحة أراضي فئة من 17 ألفا : 50 ألف م2، أرقام طلبات (17/756 – 157 – 262 – 490 - 491)، يوم الثلاثاء 9/3/2021.

ونوه المهندس مصطفى فهمي، إلى أن جلسات القرعات العلنية ستقام بمقر حديقة البيئة بالحى الثالث بالمجاورة الثالثة الساعة الـ12 ظهرًا بالأيام المحددة لكل فئة من المتقدمين بالطلبات، مشيرًا إلى أنه على حائزي الأراضي الواردة أرقام طلباتهم أو من ينوب عنهم قانونًا الحضور لمقر الجهاز في الفترة من 14 /2 /2021 : 25 /2 /2021، لاستكمال الإجراءات.

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